Castellabate, turista si mette alla guida di un’ambulanza e la danneggia

Venerdì 10 Agosto 2018, 10:58

Si mette al volante di un’ambulanza e la danneggia. Il singolare episodio è accaduto nei giorni scorsi a Santa Maria di Castellabate, protagonista un turista campano in vacanza nel paese di Benvenuti al Sud. L’uomo, quindi, è stato denunciato. L’episodio si è verificato nel centro di Santa Maria dove gli operatori sanitari stavano eseguendo un intervento di pronto soccorso. Il turista, vedendo l’ambulanza aperta, è salito a bordo per guidarla, andandosi così ad incastrare in un vicoletto e danneggiando così il mezzo di pronto soccorso.