Via del Mare, al via gli interventi di messa in sicurezza

Sono iniziati, stamattina, i lavori di messa in sicurezza e bitumazione della ex SS267 "Via del Mare" dalla Km.ca 10,00 alla Km.ca 16,600 da Laureana verso Castellabate.

Si tratta di un intervento atteso e più volte richiesto da residenti e pendolari che quotidianamente percorrono l'importante arteria costiera. «Tutto questo grazie alla forte sinergia Istituzionale tra il Comune e la Provincia di Salerno, esecutrice degli interventi. Avanti così!» commenta il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.