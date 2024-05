Il Guardian: Castellabate tra le migliori località balneari d’Europa

C’è anche il Cilento nella speciale classifica delle migliori località balneari d’Europa stilata dal al prestigioso quotidiano britannico, The Guardian.

A rappresentare l’Italia, infatti, c’è Santa Maria di Castellabate, la frazione balneare più nota del paese di Benvenuti al Sud, che si trova al fianco di città balneari come Assos in Grecia o Cavtat in Croazia.

Tra le 10 migliori ci sono anche città della Turchia, della Francia e della Spagna. Il The Guardian descrive Santa Maria come un posto «lontano dal trambusto della vicina Costiera Amalfitana» e la definisce come una «una piccola città di mare dove palazzi sbiaditi e case di pescatori si affacciano sulle spiagge incontaminate».

Nella descrizione, poi, un cenno anche ai vicini siti archeologici di Paestum e Velia, che rappresentano una grande attrazione per gli appassionati di storia.

L’Ente ha celebrato il prestigioso riconoscimento con un video sui canali ufficiali, raccogliendo diversi commenti di approvazione.