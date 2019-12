© RIPRODUZIONE RISERVATA

I festeggiamenti della vigilia di Natale trasformano la piazza in una discarica. È questo in sintesi quanto si è consumato due giorni fa ad Angri dove scorribande di adolescenti hanno preso d'assalto le strade del centro, lanciando sulla pavimentazione stradale bicchieri, bottiglie in vetro e tovaglioli, e botti all'interno del fossato del Castello Doria. Il tutto alla presenza degli agenti della polizia locale e nonostante dall'Angri Eco Servizi fossero stati predisposti cassoni per la raccolta posizionati in diversi punti dell'agorà.Diversamente da quanto accaduto nel 2015, nessun servizio di pulizia è stato previsto dai titolari delle attività commerciali, che hanno venduto alcolici. Col risultato, che dopo la mezzanotte è stato il sevizio programmato dall'Aes a restituire decoro alla piazza. Un copione che si ripete ogni anno e che alla vigilia di Capodanno è destinato, in assenza di soluzioni alternative, a bissarsi.