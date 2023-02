Un 68enne ricoverato in condizioni preoccupanti all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e un 63enne rinchiuso in carcere. È il bilancio della violenta lite accaduta ieri mattina a Velina nel comune di Castelnuovo Cilento. Il grave episodio si è verificato intorno alle 9.30 in pieno centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato dinanzi ad una falegnameria a pochi passi dall'istituto scolastico del piccolo centro, per un'auto parcheggiata male. Questo il motivo scatenante della lite, ma tra i due c'erano già vecchi attriti.



A quanto pare la falegnameria teatro della lite era di proprietà del 63enne fermato dai carabinieri e sarebbe stata rilevata all'asta dal 68enne originario di Vallo della Lucania, già titolare di diverse attività commerciali. La vendita all'asta risalirebbe a qualche mese fa. Ieri mattina l'ex proprietario dell'attività commerciale si è recato dinanzi alla falegnameria e tra i due antagonisti sarebbe nata una discussione poi degenerata nell'accoltellamento. Il 63enne di Velina ha improvvisamente tirato fuori un coltello a serramanico infliggendo più fendenti al commerciante di Vallo.

APPROFONDIMENTI Bonifica discariche: i rifiuti? La Regione torna sui suoi passi Due ordigni in una notte, cresce l'allarme per il racket Scontri tra tifosi Nocerina e Brindisi, dopo l'indagine notificati Daspo per 6 indagati

Le coltellate hanno procurato all'uomo brutte ferite al torace e al fegato oltre che al braccio sinistro. Immediatamente le altre persone presenti sul posto hanno fatto scattare l'allarme. L'accoltellatore è stato fatto allontanare dalla falegnameria, insieme ad un amico ha raggiunto il parcheggio della stazione ferroviaria di Velina situato a pochi passi dal luogo dell'aggressione. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una ha raggiunto la falegnameria per prestare le prime cure al ferito e trasferirlo all'ospedale San Luca, l'altro mezzo di soccorso ha raggiunto il parcheggio dove sono arrivate anche tre auto dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Vallo della Lucania, agli ordini del tenente colonnello Sante Picchi.

Il 68enne è stato fermato e condotto in caserma, il commerciante ferito è stato trasferito all'ospedale San Luca dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore dinanzi ai militari avrebbe subito ammesso le sue responsabilità. Per lui è scattato l'arresto per tentato omicidio. Le indagini dei carabinieri proseguono per capire che cosa è realmente accaduto fra i due e il perché di una reazione così violenta da parte del 63enne. L'episodio ha scosso la comunità locale. A Velina l'ex titolare della falegnameria è conosciuto da tutti. Così come a Vallo conoscono bene il commerciante finito in ospedale. Due persone definite tranquille, finite al centro di un brutto episodio di violenza.