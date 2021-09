Castori non molla: «Meritavamo di più ma almeno ci siamo ritrovati»

La reazione c'è stata, eccome se c'è stata. I punti, però, non sono arrivati. La Dea ieri si è tolta la benda a un quarto d'ora dalla fine ed ha punito oltremisura una Salernitana generosa, brillante, molto diversa da quella di Torino. Non è bastato. «Sconfitta immeritata, beffarda. afferma Fabrizio Castori in sala stampa C'è tanta amarezza e potevamo vincere: abbiamo fatto undici tiri in porta, tenendo testa e chiudendo l'Atalanta, una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati