Sono tutti e 110 negativi i tamponi effettuati dall'istituto Zooprofilattico su quella categoria di persone ritenuta particolarmene a rischio, nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Persone impegnate in lavori di pubblica utilità, quali vigili urbani, dipendenti comunali, associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza alla popolazione, operatori delle farmacie e operatori ecologici.



«Inutile dirvi quanto sia particolarmente felice e soddisfatto - dice il sindaco Nunzio Carpentieri - è il segno della maturità e dell'attenzione con la quale tutti noi, l'intera comunità di Sant'Egidio, ha affrontato e sta affrontando questa delicata emergenza. Ho lavorato personalmente e con determinazione perché anche il nostro Comune rientrasse nel Piano di screening condotto dall'istituto zooprofilattico, al quale va un ringraziamento sincero per l'efficacia e la tempestività del lavoro. Era importante agire in fretta per fornire a tutti i cittadini questo fondamentale dato di certezza e di tranquillità. Ovviamente dobbiam conitnuare a tenere alta la guardia. Ma almeno possiamo farlo partendo da questa bella notizia. Grazie a quanti hanno lavorato perché questo massiccio intervento di screening avvenisse nella massima organizzazione ed efficienza. Mi riferisco, oltre all'Istituto Zooprofilattico, alla Regione, all'Unità di crisi regionale, a funzionari comunali, medici, operatori sanitari, al Distretto sanitario. Un grazie particolare al dottor Francesco De Angelis che, da medico e da Consigliere comunale, ha seguito personalmente tutte le operazioni».



La situazione riguardo il Covid-19, nel comune, resta inviariata da qualche giorno. Trenta i casi totali, dall'inizio della pandemia, mentre sono quindici le persone guarite e cinque quelle ancora in quarantena. Gli attualmente positivi, invece, sono quindici.