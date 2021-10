Catena Fiorello Galeano con il suo Amuri ha chiuso la rassegna SettembreLibri a Sarno, nella forte volontà dell’evento di tenere l’attenzione sui territori, sulle storie fatte di sentimenti e legami con la propria terra, le proprie origini. Il senso di identità di una comunità, il valore della famiglia e tutte le declinazioni dell’amore da Sarno alla Sicilia. Amuri è un romanzo appassionato, a tratti struggente, fatto di profondi legami e sofferti addii, di ardore e di silenzi, carico di dubbi e decisioni. Quella di Catena Fiorello Galeano, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva e profondamente legata alla sua Sicilia i cui colori e le caratterizzazioni escono forti dalla sua scrittura, è una penna potente perché fortemente descrittiva. Nulla è lasciato al caso. Nei suoi romanzi, in cui spesso protagoniste sono le donne, i luoghi entrano in perfetta simbiosi con le persone. Tutto gira sempre intorno a sentimenti vigorosi che quasi sorreggono e spingono vite fatte di sacrifici, scelte spesso difficili ma determinanti. Uno stile che non giudica e non vuole porre il lettore nella posizione di giudizio, ma di riflessione, immedesimazione. Di vero e proprio viaggio.

APPROFONDIMENTI TANTA PAURA Catena Fiorello choc a Live non è la D'Urso: «Sono... EMERGENZA COVID Barbara D'Urso, Catena Fiorello s'infuria in diretta a...

Una scrittura che sa non solo toccare le corde del cuore, ma delineare speranza, voglia di riscatto delle protagoniste.

Nei romanzi di Catena il caso sorprende sempre, sia i personaggi che si muovono di pagina in pagina, che il lettore. «In Amuri c’è tanto di me emotivamente - spiega la scrittrice - Un libro molto faticoso perché quando racconti una storia in prima persona, l’io narrante è la protagonista, devi essere credibile. E mettersi nei panni di qualcuno che racconta la propria vita è complicato. Non solo calarsi nei panni della protagonista, ma diventare la protagonista. Io sono diventata Isabella che vive in maniera molto conflittuale il rapporto familiare e, per capire questo, ci riporta a quando aveva 10 anni e la sua famiglia si è interrotta. Una frattura profonda che lei vive da quel momento. Ho raccontato la storia di una famiglia con delle conflittualità perché mi piaceva indagare i “non detti”, cose che tante volte non si dicono per non ferite. Pensando che non dirle sia meglio che dirle ed invece e poi ci accorgiamo che le amare verità sono spesso necessarie nella vita. Io sono molto empatica con i peccatori, le persone che sbagliano di continuo e non intenzionalmente. I miei non sono mai racconti di giudizio. A me piace guardare, osservare. Attraverso i miei romanzi non do messaggi, io consegno una storia e la lascio all’intelligenza emotiva del lettore. Ciascuno in base al proprio vissuto ne trarrà conclusioni, emozioni, immedesimazioni. Magari sentimenti anche forti, difficili, contrastanti. Il mio desiderio è quello di smuovere sempre qualcosa».