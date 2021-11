Cava, avvocato si impicca nel suo studio salvato dall'arrivo di un cliente

Si é impiccato nel suo studio in via Marconi. A salvarlo l'arrivo di un cliente che ha chiamato i soccorsi. Ora l'avvocato cavese di 65 anni é in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva di Battipaglia dove é stato trasferito.

I sanitari del 118 sono riusciti a strapparlo alla morte, ma secondo i medici è ancora troppo presto per dire se e quali saranno i danni cerebrali da ipossia. Increduli amici e parenti. Il professionista cavese viene descritto da tutti come un uomo molto sereno, anche se negli ultimi mesi era apparso un po' provato.