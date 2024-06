Uno stacco per colpire di testa il pallone prima del portiere avversario. Poi lo scontro aereo e la caduta rovinosa a terra con il capo che batte a terra, provocandogli un arresto cardiaco. Attimi di panico sabato pomeriggio durante il secondo tempo di Finale del Campionato Juniores Nazionale, Cavese-Paganese. Un giovane calciatore, Leonardo Rusciano, 18 anni di Napoli, compiuti proprio sabato, è stato colto da arresto cardiaco. A salvarlo l’infermiere rianimatore cavese Gioacchino Cafaro che in maniera tempestiva ha avviato le manovre di rianimazione, facendo riprendere il battito e salvandogli così la giovane. Il baby calciatore è stato poi accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti che hanno dato esito negativo.

IL PERSONAGGIO

Cafaro, molto conosciuto in città, per la sua esperienza trentennale nel campo medico dopo aver salvato il giovane è tornato in panchina in lacrime, fortemente provato ed emozionato per l’accaduto. La Cavese calcio ha voluto ringraziare pubblicamente Cafaro con un post su facebook. «Grazie Gioacchino, animo nobile, cuore grande e professionista esemplare». Un gesto eroico che evitato una tragedia. Ieri mattina il calciatore ha fatto sapere di stare bene e di aver superato il trauma della caduta. Per lui ora solo un po di riposo e una tac di controllo. I compagni di squadra lo hanno tempestato di messaggi e telefonate. «È un gruppo molto unito, non solo sul campo di gioco, ma anche fuori dal rettangolo di gioco».

L’EPISODIO

Sabato pomeriggio la compagine juniores della Cavese Calcio era impegnata nella finale del campionato nazionale. Nel corso del secondo tempo un infortunio di gioco stava per trasformare un pomeriggio di gioia in tragedia, ma fortunatamente non è accaduto. Un dei calciatori della Cavese, Leonardo Rusciano, 18 anni sabato, originario di Napoli, ha fatto uno stacco areo per contendere il pallone al portiere avversario. A causa di uno scontro con l’estremo difensore, il giovane è caduto ed ha battuto la testa rovinosamente a terra.

Un colpo troppo forte e così il trauma gli ha provocato un arresto cardiaco. Immediato e tempestivo l’intervento dell’infermiere rianimatore Gioacchino Cafaro che non ha perso tempo ed ha avviato le manovre di rianimazione. Il cuore del calciatore juniores ha ripreso a battere. Solo dopo il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo per ulteriori esami che hanno dato esito negativo. Oggi dovrà ripetere una tac di controllo. Grande emozione sugli spalti e in panchina dove Gioacchino Cafaro si è lasciato andare ad un pianto liberatorio dopo il grande spavento. L’infermiere rianimatore da anni fa parte della famiglia biancoblu e in questi ultimi anni è particolarmente legato alla compagine juniores.