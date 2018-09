Giovedì 6 Settembre 2018, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 16:36

Promuovere e consolidare il progetto «Ceramica Donna», esaltando la creatività di un’arte tutta al femminile, simbolo ed espressione di una cultura radicata sul territorio regionale ed esportata in tutto il mondo. Con queste premesse nasce l’idea del Matres Festival Internazionale di ceramica al femminile, la cui prima edizione si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 settembre nel Complesso Monumentale di San Giovanni, in corso Umberto I, a Cava de’ Tirreni. L’evento, patrocinato dall’Assessorato regionale alle Pari Opportunità, dal Comune di Cava de’ Tirreni, dal Comune di Vietri sul mare e dal Cna di Salerno, è stato ideato ed organizzato dall’Associazione Pandora Artiste Ceramiste di Cava de’ Tirreni e dalla Korean Women Ceramist Association della Corea del Sudcon l’intento condiviso di promuovere un momento di incontro tra culture diverse, omaggiando il mondo della ceramica al femminile.Martedi mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento al Comune di Cava. Sono intervenuti: il sindaco Vincenzo Servalli, il suo vice Enrico Polichetti, gli assessori Barbara Mauro (Attività produttive) e Nunzio Senatore (Ambiente), la consigliera delegata alle Pari Opportunità Paola Landi, il presidente del Cna di Salerno Lucio Ronca, il presidente della Korean women ceramist association Kim Gumsum e il presidente dell’associazione Pandora Anna Rita Fasano. Saranno oltre centocinquanta le artiste che faranno tappa nella città metelliana per partecipare alla manifestazione, provenienti da ogni parte di Italia e del mondo (Corea del Sud, Argentina, Brasile, Bulgaria, Croazia, Germania, Iran, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia).Con la cerimonia inaugurale, in programma venerdì 7 settembre,alle ore 18,30, la manifestazione aprirà i battenti nella suggestiva location del Complesso monumentale di San Giovanni. Ricco il programma degli eventi che scandiranno la varie fasi della kermesse: mostre, eventi, laboratori, performance, attività a scopo benefico. Sarà l’evento “The White Flowers” ad inaugurare, alla presenza dell’assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani, il Festival internazionale di ceramica al femminile; una raccolta fondi per le donne vittime di violenza, promosso nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione fortemente voluta dai responsabili dell’Associazione Pandora, da anni impegnata a promuovere iniziative a sostegno delle donne e contro ogni forma di abuso. Centinaia di fiori bianchi in ceramica, provenienti da tutto il mondo, realizzati dalle artiste partecipanti e da altri artisti del territorio, saranno esposti in vendita. Il ricavato sarà destinato all’Associazione “Dream team – Donne in rete per la Ri-Vitalizzazione Urbana” di Scampia, una rete di associazioni, cooperative sociali, consorzi e società che operano per il sociale nei settori del volontariato, della cultura, dell’assistenza e dei servizi, della formazione, dello sviluppo territoriale e dei programmi di genere, in aree urbane particolarmente degradate (municipalità VII e VIII del Comune di Napoli), garantendo in particolare sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza. Madrina del progetto, l’attrice Antonella Ponziani.