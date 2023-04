Cava de' Tirreni, il Tar «boccia»i proprietari dei fondi franati: al via i lavori di ripristino della strada

Si stanno per avviare i lavori di ripristino della viabilità di via Tolomei e via Rotolo a Cava de' Tirreni, dopo le frane del dicembre scorso che hanno causato l'interruzione del transito veicolare. Dopo il rigetto da parte del Tar del ricorso da parte dei proprietari dei fondi franati in via Tolomei, avverso all'ordinanza sindacale di ripristino e messa in sicurezza ad horas del luoghi, con una lettera indirizzata al Sindaco Vincenzo Servalli, è stato comunicato dai proprietari l'avvio dei lavori necessari a mettere in sicurezza le scarpate e liberare la sede stradale per consentire il transito di pedoni e veicoli. Dopo l'affidamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale di via Rotolo, con un impegno economico di circa 400 mila euro, sono in dirittura d'arrivo le procedure per avviare il cantiere ed eseguire i lavori di messa in sicurezza del vallone sottostante. La Provincia, inoltre, ha emesso una ordinanza di messa in sicurezza dei luoghi nei confronti dei proprietari del fondo franato in via Morcaldi che ha bloccato la strada provinciale all'accesso principale dell'abbazia benedettina della Santissima Trinità, dopo tutte le verifiche tecniche da parte degli enti interessati.



«Siamo al lavoro quotidianamente per risolvere finalmente questi grandi disagi - afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore - purtroppo ci sono norme, procedure, autorizzazioni ed anche ricorsi da parte dei privati che bisogna affrontare e superare. Ma siamo al rush finale per risolvere finalmente queste criticità che stanno causando non pochi problemi ai cittadini».