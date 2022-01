Cava de' Tirreni, ladri di auto messi in fuga dalle urla dei proprietari dal balcone

Mettono in fuga due ladri d'auto dal balcone, attirando la loro attenzione. È accaduto a Cava de' Tirreni, giorni fa, in via Schreiber, dove i residenti della zona da tempo segnalano disagi di questo genere, con l'incursione di ladri e malviventi che prendono di mira le auto in sosta. Molte le richieste di intervento giunte alle forze di polizia: tra queste due tentativi di furto di due auto, in sosta e di proprietà dei residenti nella strada interessata. I ladri, per entrambe le volte, non sono riusciti a consumare il furto perchè beccati da qualche cittadino sul fatto. Le auto avevano però i finestrini distrutti, ma per i ladri non è stato possibile andare oltre, perché dal balcone qualche residente ha attirato la loro attenzione facendoli fuggire.

Le forze dell'ordine lavorano ora per provare ad individuare questa banda di ladri che sembra interessarsi al furto di automobili, magari anche attraverso la visione di qualche telecamera. La richiesta di una maggiore sorveglianza è stata inoltrata anche all'amministrazione comunale, in ragione di quanto accaduto già nei mesi scorsi, a danno degli stessi residenti.