Cava de' Tirreni, rapina l'auto puntando la pistola: telecamere al vaglio

Un professionista di Cava de' Tirreni sarebbe stato rapinato giorni fa, in via Atenolfi, da un uomo che lo avrebbe minacciato con una pistola al volto. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. L'episodio si è verificato in pieno giorno, quando la vittima è stata bloccata nei pressi della sua abitazione e poi rapinata dell'auto.

L'uomo ha consegnato le chiavi del veicolo, dietro minaccia dell'arma, senza poter reagire.

Si tratta di un medico, che ha provveduto poi a sporgere denuncia alle forze dell'ordine, che ora indagano sull'accaduto. Al vaglio degli inquirenti c'è la testimonianza della vittima ma potrebbero finirci anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Da frame e immagini potrebbero essere ottenuti elementi utili per l'identificazione del bandito. Gli inquirenti cercheranno di capire anche se il malvivente abbia potuto seguire la vittima, magari studiato i suoi movimenti, al punto da colpire a colpo sicuro.

Meno di un anno fa, un episodio simile si era verificato sempre a Cava, quando un imprenditore del luogo fu rapinato da due persone, armate, di un borsello con dentro denaro contante, un'arma ed un telefono cellulare.