Cava de' Tirreni, ruba pianta di limoni sul sagrato della chiesa: il parroco posta il video del furto

Sradica una piccola pianta di limoni che si trovava all'interno di un vaso sul sagrato della chiesa di San Lorenzo a Cava de' Tirreni.

A condividere il filmato è don Giuseppe Nuschese, parroco dell'omonima parrocchia, qualche giorno fa.

Nel filmato si vede un giovane che si avvicina al vaso e strappa la piantina per poi andare via. «Ciò che rattrista di un furto è il sentirsi violati - dice don Giuseppe Nuschese - Rubare su di un sagrato poi, rende l’atto ancora più deplorevole. La chiesa è la casa di tutti, che con piccole attenzioni, proviamo a rendere bella e accogliente, per chiunque. Ad essere toccati siamo allora un po’ tutti. Certamente sradicare e portarsi via una pianta di limone non impoverisce noi. Definisce solo il livello di chi ha compiuto tale gesto». Non sono mancate le condanne per il gesto, da parte dei tanti cittadini che hanno guardato il video, così come di chi si è offerto per ricomprare la pianticella a spese proprie.