Cava de' Tirreni: truffa anziana col trucco del falso nipote, bloccato dalla polizia durante la fuga

Truffa sventata ai danni di un'anziana di 87 anni di Cava de' Tirreni, preso uomo del napoletano, di 43 anni, che giorni fa si era finto nipote della vittima convincendola a consegnare ad un complice la somma di 450 euro.

La donna aveva fatto entrare in casa lo sconosciuto, che poi con la forza le aveva portato via anche la fede e altri oggetti preziosi. Tuttavia, durante la fuga è stato bloccato dalla polizia, impegnati per un controllo del territorio, specie in relazione a prevenire truffe ad anziani di questo genere.

L'uomo è stato poi trasferito in commissariato, mentre i soldi sono stati restituiti alla donna. Così come gli oggetti che aveva rubato poco prima. Pare fosse arrivato nel comune di Cava de' Tirreni a bordo di un'auto noleggiata.