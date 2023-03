Cava de' Tirreni, nuova strada e nuovo parcheggio a servizio del PalaEventi

Sono stati appaltati, a Cava de' Tirreni, i lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Luigi Ferrara e via Arti e Mestieri e di un parcheggio di 7.800 metri quadrati al posto del campo prefabbricati di Pregiato che sarà l’area esterna a servizio anche del PalaEventi e del campo sportivo di Pregiato. Ad aggiudicarsi l’opera il Consorzio nazionale di produzione e lavoro Ciro Menotti S.C.PA. di Ravenna, per l’importo complessivo di 1.971.412,14 euro.

«È una opera che riqualifica un’area molto degradata – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore – per oltre 40 anni occupata da un campo containers che abbiamo bonificato eliminando tonnellate di amianto. L’intervento migliorerà notevolmente la viabilità con una nuova strada da decenni attesa dai residenti e realizza un grande e moderno parcheggio collegato all’area sportiva con il campo da calcio ed il PalaEventi per il quale stiamo lavorando per il suo definitivo completamento grazie ad un progetto per un importo di 6.8 milioni di euro candidato ai fondi Pnrr».

Il progetto prevede la realizzazione della nuova strada e della nuova rotatoria all’intersezione con via Arti e Mestieri e della grande area parcheggio a servizio anche del PalaEventi ed anche del campo sportivo di Pregiato, per una capienza di circa 250 posti e che potrà ospitare anche bus gran turismo.