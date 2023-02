Amianto, servizi igienici, indumenti, profilattici e sacchetti sigillati. La «strada dell’amore», nota a Cava de' Tirremi come Pietrasanta, è diventata una discarica a cielo aperto, pericolosa per l’ambiente e per la salute dei cittadini. A scoprirlo le guardie dell’Anpana che nei giorni scorsi hanno eseguito un sopralluogo in via Benedetto Bonazzi, alla frazione Corpo di Cava.

Tra i rifiuti identificati, le guardie hanno rinvenuto alcuni pezzi di amianto in parte sfaldati, materiale di risulta, asfalto, materiali di servizi igienici, indumenti, vetro, carta e plastica, e diversi sacchetti di colore nero, sigillati, contenenti materiale non identificato. Il responsabile dell’associazione e dirigente superiore Vincenzo Senatore ha informato l’autorità giudiziaria competente nonché il sindaco Vincenzo Servalli al quale ha chiesto anche un incontro. «Di fatto - dice - la presenza di rifiuti pericolosi oltre rappresentare di per sé un rischio per la salute umana e per il benessere ambientale può aggravare lo stato di degrado della zona, provocando altresì danno all’ambiente e alla salute dei cittadini. La vigilanza sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti continuerà senza sosta al fine di tutelare l’ambiente».