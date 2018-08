CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 31 Agosto 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVA DE' TIRRENI - «Ogni parola, in questo momento, è inopportuna. Siamo in una fase embrionale. I familiari cercano di accertare la verità e tutelare i due fratellini». L'avvocato del 16enne cavese, accusato di molestie nei confronti della sua sorellina di appena 10 anni, difende la privacy della famiglia. Gli zii del ragazzo, orfano di madre, anche lei vittima di una violenza familiare, hanno deciso di affidarsi ad un avvocato per capire quello che è effettivamente accaduto. Al momento, come precisato dagli stessi parenti, il Tribunale dei Minori ha emesso nei confronti del ragazzo un provvedimento di custodia cautelare. Il 16enne si trova in un centro specializzato (una comunità per minori) in attesa di essere ascoltato nelle sedi preposte da uno specialista. Si cerca di capire, anche con l'aiuto di consulenti tecnici, la veridicità delle dichiarazioni, fatte dalla sorellina, che come detto, con lui e l'altro fratellino di appena cinque anni, hanno vissuto una delicata situazione all'interno delle mure domestiche. Un dramma che in qualche modo può aver condizionato il comportamento dei due fratelli.