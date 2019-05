CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:00

CAVA DE' TIRRENI - Era uscita per andare dal medico di famiglia per farsi prescrivere delle ricette per la sorella ammalata. Non immaginava che nella traversa di via Mandoli, a pochi passi dal supermercato, potesse trovare la morte. Rita Senatore, 80 anni a giugno, è stata urtata da un'auto in retromarcia. Il giovane automobilista non l'avrebbe vista. Dopo l'impatto, l'anziana è caduta sull'asfalto e sarebbe stata travolta dalla stessa auto. Una dinamica inquietante, in via di accertamento dagli agenti della polizia locale. Inutili i soccorsi ed il trasferimento a Salerno, nella rianimazione del San Leonardo. L'anziana è morta in nottata. Lacrime e rabbia nella frazione di Passiano, dove risiedeva la vittima. Ora si attende la decisione del magistrato sull'eventuale autopsia. Stando alle prime ricostruzioni, lunedì scorso, poco dopo le 16, Rita esce di casa per recarsi dal medico di famiglia: deve prescrivere delle medicine per la sorella malata che vive con lei, accudita con affetto.