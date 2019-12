E' stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione, perchè trovato in possesso di pistola e munizioni. La sentenza è stata emessa per un uomo di Cava de' Tirreni, al termine del rito abbreviato, celebrato dinanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore. G.M. era accusato di detenzione illecita di arma e munizionamento. Finito agli arresti domiciliari per questa vicenda, era stato precedentemente trovato in possesso della pistola il 6 luglio scorso, durante un controllo svolto dai carabinieri della tenenza locale. In quella circostanza, durante lo svolgimento della perquisizione alla sua vettura, una Fiat 500, i militari individuarono l'arma, una pistola di colore nero con numero di matricola abrasa, guancette Pietro Beretta, con caricatore inserito e sette cartucce calibro 32 auto. L'arma fu ritenuta clandestina, perchè considerata oggetto di furto. In una seconda accusa, mossa sempre dalla procura di Nocera Inferiore, veniva mosso possesso di sette cartucce calibro 32 e altre di calibro 7,65 custodite all'interno di una cassaforte nell'abitazione dell'uomo. I controlli rientravano nell'ambito di un'attività di monitoraggio e prevenzione anticrimine effettuata sul territorio, contro la microcriminalità e i reati predatori specifici © RIPRODUZIONE RISERVATA