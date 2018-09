Giovedì 6 Settembre 2018, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVA DE' TIRRENI - Sarebbe stata plagiata attraverso internet, per poi isolarsi in casa, cambiando sempre di più il suo comportamento verso amici e famiglia. I carabinieri di Cava de' Tirreni stanno indagando su un possibile caso di circonvenzione di minore. La denuncia è stata sporta dalla famiglia.La ragazzina, in questo caso la vittima, sarebbe stata adescata su internet, attraverso un gioco. Una sorta di quiz a domande che misurano la propria personalità, al quale sarebbe seguita poi una conversazione in una chat, anonima, con un soggetto che avrebbe messo alla prova la ragazzina con una serie di domande. La minore avrebbe, dopo quegli approcci virtuali, trascorso nei giorni a seguire diverse ore in camera, al buio. In un caso, avrebbe anche bruciato dei vestiti. Il comportamento che avrebbe condotto la ragazza ad auto escludersi da qualsiasi forma di vita sociale, ha insospettito i genitori, che avrebbero prima chiesto aiuto ad un prete, per poi rivolgersi ai ai carabinieri. L'attività investigativa è appena agli inizi, con gli inquirenti che nei prossimi giorni potrebbero ascoltare le parti interessate, oltre ad effettuare il sequestro del computer della minore.