Domenica 22 Settembre 2019, 15:19

CAVA DE' TIRRENI - Partirà il prossimo 10 ottobre il processo per lesioni colpose a carico di quattro persone, tutte di Cava de' Tirreni, finite coinvolte, anche se molti non direttamente, in un incidente stradale. Quel sinistro causò ferite ad almeno due persone, con danni refertati tra i sette e i quaranta giorni in ospedale. Era il 7 ottobre 2017, quando l'auto guidata da uno degli imputati, un 23enne di Cava, si ribaltò dopo aver travolto una transenna malposizionata, secondo le indagini della Procura di Nocera Inferiore, che apparteneva ad una ditta che l'aveva posizionata per segnalare la presenza del rispettivo cantiere.Secondo l'attività svolta dagli inquirenti, con la visibilità ridotta a causa delle condizioni atmosferiche avverse, il conducente dell'auto non si era accorto dell'ostacolo, percorrendo la strada ad una velocità di 80 chilometri all'ora, senza riuscire ad evitarlo. A lui viene contestata anche una violazione del codice della strada. L'impatto provocò il ribaltamento dell'auto. La transenna metallica era posizionata a chiusura del cantiere della società, dove erano in corso lavoro commissionati da una ditta di costruzioni edili. Sempre secondo le ricostruzioni dei carabinieri della tenenza locale, l'impatto e le sue conseguenze furono collegate a responsabilità poi ascritte a quattro persone. L'autista, in primis, poi il titolare dell'azienda dove erano in corso i lavori e quello del cantiere, entrambi sotto accusa insieme al direttore responsabile dei lavori.La Procura ha mandato sotto processo i quattro con decreto di citazione a giudizio.