Giovedì 3 Ottobre 2019, 12:44

Maltrattava un'anziana assistita, in manette badante a Cava dè Tirreni ( Salerno). La donna, 53enne, originaria dell'Est Europa è stata tratta in manette in flagranza di reato dai carabinieri della tenenza di Cava dè Tirreni ( Salerno). Risponde di maltrattamenti e lesione personale nei confronti di una donna ultranovantenne invalida da lei assistita.Le indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore ( Salerno) hanno fatto emergere i maltrattamenti all'interno dell'abitazioni anche grazie al supporto di riprese video. L'anziana era costantemente soggetta a maltrattamenti da parte della propria badante convivente, con ingiurie, minacce e percosse inferte a mani nude o mediante oggetti. Violenza fisica e psicologica scaturite anche dalle oggettive incapacità e limitazioni dell'anziana. Oggi i carabinieri della tenenza di Cava dè Tirreni, d'intesa con il pubblico ministero titolare dell'indagine, hanno deciso di interrompere urgentemente le violenze perpetrate sorprendendo sul fatto la badante che è stata, così, tratta in arresto.