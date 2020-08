Venticinque lastre di amianto, spezzate e ben occultate in grandi sacchi di colore nero accanto ad altri. Sono stati scoperti dalle guardie ecozoofile Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) vicino a un nucleo abitativo sulla strada che porta alla località Serra a cento metri dalla frazione Annunziata. Ad annunciarlo è il responsabile provinciale Vincenzo Senatore. A quanto si apprende nel corso di due sopralluoghi, eseguiti nei giorni scorsi, le guardie ambientali hanno fatto la scoperta dell’abbandono di materiali pericolosi. «Avevamo avuto già delle segnalazioni di smaltimemto illegale di amianto - spiega il responsabile - Abbiamo intensificato i nostri controlli nelle frazioni di San Pietro e Annunziata. E proprio sulla strada comunale che porta alla località Serra, a cento metri dall’Annunziata, abbiamo scoperto ben venticinque lastre di amianto». Come spiegato dalle guardie ecozoofile, l’amianto era rinchiuso in grossi sacchi neri di plastica. Le lastre erano spezzate ed abbandonate in prossimità di abitazioni. «Il fatto che fossero spezzate è ancora più grave perchè le particelle, altamente inquinanti, vengono disperse nell’aria con gravissimi rischi per i residenti ed i passanti». E continua: «Abbiamo provveduto a segnalare il ritrovamento al sindaco Vincenzo Servalli perchè si tratta di un centro abitato e quindi l’autorità comunale deve provvedere immediatamente alla rimozione. L’informativa è stata inviata alla Procura di Nocera Inferiore per i dovuti provvedimenti».

