San Pietro, San Nicola e il centro di Cava de' Tirreni tra vasche da bagno e igienici abbandonati in strada, accanto ai cassonetti, a pochi passi dai portici e dal cosiddetto salotto buono della città. È questa la fotografia, è il caso di dirlo, scattata dai cittadini che hanno avviato una campagna via social per denunciare e identificare gli incivili e gli sporcaccioni.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando in via Mafalda di Savoia, a pochi passi da Corso Umberto I e gli uffici delle poste centrali, è comparsa una vasca da bagno accanto ai cassonetti. Ma non solo, perché nelle vicinanze erano stati abbandonati anche altri materiali edili. I residenti e non solo sono rimasti particolarmente colpiti. «Ha dell’incredibile. Come è possibile - dicono - dove sono i controlli e soprattutto le telecamere. Veramente è una vergogna. Di questo passo dovremo andremo a finire». Lo smaltimento di rifiuti ingombranti e la mancata osservanza delle norme sulla raccolta differenziata è, secondo gli stessi cittadini, la normalità in periferia e soprattutto nelle frazioni. «La meraviglia forse è dettata dal fatto che è successo in centro - dicono alcuni residenti di Pregiato - a San Nicola è diventata ormai la normalità. Grossi sacchi di spazzatura vengono abbandonati in strada fuori orario e restano così a terra assieme anche a materiali edili e altro. Ma le telecamere dove sono e le guardie che dovevano controllare e verbalizzare».

Stesso discorso per San Pietro dove i residenti hanno segnalato anche la presenza di ratti e all’Annunziata dove le infrazioni vengono commesse a pochi passi da uno istituto scolastico. L’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Germano Baldi ha fatto sapere, dati alla mano, che i controlli sono continui, così come le multe. «I controlli sono giornalieri, grazie all’impegno e alla collaborazione degli agenti della polizia municipale, degli operatori della Metellia e delle guardie ambientali - spiega - così come le multe. Purtroppo i comportamenti incivili e maleducati dei cittadini, o meglio di alcuni di essi, stanno diventando sempre più frequenti. E per questo che abbiamo bisogno anche delle segnalazioni dei cavesi che tengono alla pulizia e al decoro della loro città. Chiunque è testimone di infrazione deve denunciare al comando della polizia municipale. In questo modo - prosegue - siamo in grado di delineare anche la mappa delle zone rosse in materia di errato smaltimento dei rifiuti. Nei prossimi giorni comunicheremo il report completo delle attività. E fin da ora possiamo dire che manterremo il pugno duro contro gli sporcaccioni».