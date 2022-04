Spunta un cavallo in un terreno vicino alla scuola, Comune avvia un'indagine

Spunta un cavallo negli spazi adiacenti la palestra di una scuola a Nocera Inferiore. La foto ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando stupore e curiosità tra i cittadini. Il cavallo si trovava in uno spazio prospiciente il campetto di calcio, alle spalle dell'edificio che ospita le classi di una scuola primaria. Il terreno confina ma non comunica con il cortile dell'istituto, in quanto gli spazi sono separati.

APPROFONDIMENTI FAR WEST Rapina in un tabacchi ad Eboli: bandito fugge con mille euro L'INIZIATIVA Spazzini acrobati nel Cilento per il Climb&Clean IL CASO Capaccio: perseguita una donna, stalker ai domiciliari finisce in...

L'animale è stato notato dai tanti studenti, all'uscita da scuola. Il Comune di Nocera Inferiore ha tuttavia avviato delle verifiche, perchè pare che l'animale pascolasse negli spazi della palestra e del campetto comunale in libertà. Da premettere che l'area sportiva non è in dotazione all'istituzione scolastica, ma ad un'associazione sportiva. Sullo sfondo c'è anche un contenzioso al Tar, che aveva annullato l'aggiudicazione all'associazione facendo subentrare una seconda, per problemi legati all'attribuzione del punteggio. L'ente non aveva ritirato le chiavi della struttura per il deterioramento del bene. Il tribunale aveva invece accolto le istanze dell'associazione arrivata seconda in graduatoria, per l'affidamento e gestione degli spazi, che aveva rilevato come incompatibile la natura di quella assegnataria rispetto invece alla natura sportiva della ricorrente.