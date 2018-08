Lunedì 13 Agosto 2018, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto in casa Cavese, per l'esordio ufficiale in Coppa Italia di Serie C contro la Paganese, ma soprattutto per l'abbraccio della città alla squadra di Giacomo Modica, che ha ritrovato il calcio professionistico dopo alcuni anni di purgatorio tra i dilettanti. Sabato 18 agosto, appuntamento alle 20.00 in piazza Duomo per tutti i supporters aquilotti: è in programma infatti la presentazione della squadra affidata all'allievo di Zdenek Zeman, chiamata per questa stagione a disputare un campionato tranquillo, puntando a una tranquilla salvezza.