Zizi, pussy o granite sexy e ubriache? Ce n'è per tutti i gusti da Zizi cazzetteria - definita nelle locandine pubblicitarie la pancakeria più divertente d'Italia – pronta ad aprire i battenti domani pomeriggio al civico 14 di Vicolo della Neve, a Salerno. Nel luogo del centro storico frequentato dal poeta Alfonso Gatto, che pochi metri più avanti, nell'omonimo locale chiuso da oltre due anni, trascorreva le sue serate, tra “un uomo triste che beve il suo vino appassito (…), la puttana smargiassa e quell'odore di nassa di polpo bollito e limone”, arriva un franchising ideato da Lise e Umberto, una giovane coppia franco italiana, che nel 2021 ha deciso di importare dolci sexy in Italia. Via libera dunque a una insolita pasticceria ispirata nelle forme ai genitali maschili e femminili.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web scatenando un putiferio sui social (e non solo). C'è chi grida allo scandalo. Chi parla di oltraggio. Chi la bolla come un'operazione vergognosa. Chi tira in ballo l'amministrazione comunale. E chi, invece, se la ride, ricordando che operazioni simili sono già collaudate da tempo, non solo nel resto d'Italia, ma a pochi passi dalla nostra città. Un fatto è certo: il taglio del nastro non passerà inosservato.