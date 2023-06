Cede l'asfalto in strada, pullman resta incastrato: paura a Siano

Si è sfiorata la tragedia questa mattina in pieno centro, nel comune di Siano. Intorno alle 6 del mattino, un pullman è leggermente sprofondato in una piccola voragine, in strada, lungo via Roma.

Il pullman collega l'Agro nocerino sarnese con Roma, fermate Fiumicino e Ciampino. Lungo quella strada erano stati effettuati i lavori per la rete fognaria, con il tratto circoscritto e segnalato.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, il bus diretto alla volta di Roma è rimasto bloccato al centro della strada, con uno pneumatico incastrato in una buca. Tanta paura per i passeggeri ma non si sono registrati feriti. Il pullman è stato rimosso solo dopo qualche ora, con l’ausilio di una gru. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, che hanno eseguito le verifiche per accertare eventuali responsabilità.