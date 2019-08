Lunedì 12 Agosto 2019, 21:23

Il muro di una casa privata è ceduto nel centro storico di Padula ed è caduto lungo una strada trafficata. Per fortuna in quel momento non transitava alcuna persona o vettura. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici comunali per interdire il traffico lungo il tratto interessato, verificare lo stato degli stabili e avviare i lavori per liberare la strada dai detriti.