Costiera amalfitana: cede un muro a secco sul sentiero dei limoni, interrotta la panoramica Minori-Maiori

Gli effetti della pioggia torrenziale che si sta abbattendo sulla Costiera Amalfitana non si sono fatti attendere. Nel primo pomeriggio di oggi una frana staccatasi lungo la pedonale che unisce Maiori a Minori tiene interrotto uno dei percorsi panoramici maggiormente battuti dai turisti.

L'ennesima frana, che solo per miracolo non ha causato danni a persone (la strada era sgombera al momento del crollo) si è verificata nei pressi della mattonella che segna la percorrenza di 284 scalini in territorio di Minori. Qui ha ceduto parte di un terrazzamanto sovrastante che ha invaso il sentiero ostruendone il passaggio.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale del comando unificato Minori-Maiori e vigili del fuoco del distaccamento di Maiori.

Da un primo sopralluogo non ci sarebbero problemi per le abitazioni sottostanti in quanto nella vertocale della zona interessata non vi sono edificazioni.

«E' una fortuna che non si trovava a passarenessuno al momento del crollo così come nei giardini sottostanti .- dice il sindaco di Minori, Andrea Reale - Si ripropone il problema della tenuta dei muri a secco. Da anni stiamo incentivando i privati a ristrutturare le macere a regola d’arte».