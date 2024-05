Avvistamento Ufo a Celle di Bulgheria: «Uno strano oggetto volante»

Un importante avvistamento ufo è stato effettuato a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno. Una fotografa, la signora Ida Anna Guida, il cui nome è già pubblico per aver postato l’avvistamento sulla sua pagina Facebook, il 5 maggio 2024 ha immortalato, per puro caso, un presunto ufo.

Infatti, dal suo balcone di casa, aveva deciso di scattare due fotografie al paesaggio circostante, che voleva mandare al suo fidanzato. Il suo intento era di mostrargli le condizioni meteo. Senonchè, rivedendo gli scatti, nella prima foto, ha notato uno strano oggetto volante nero poco al di sopra di una casa situata a destra del campo visivo. È stato così interessato il Centro Ufologico Mediterraneo, alias CUFOM, che ha iniziato le indagini.

Il Presidente degli ufologi mediterranei, Angelo Carannante, ha dichiarato che le due foto non sembrerebbero essere soggette a manipolazioni. Ovviamente, non è stato possibile risalire alla reale natura dell'oggetto volante. Inizialmente si è pensato fosse un banale uccello ma, col passare delle ore e lo studio dell'immagine, qualcuno ha avanzato l'ipotesi di un ufo.

Ida non si capacita come l’oggetto, nonostante una sufficiente messa a fuoco dell’apparecchio da ripresa ed un tempo di scatto ottimale, non mostrasse i suoi particolari.

Ida, non si spiega, perché, in ipotesi di volatile, non si vedessero becco, occhi, ali, ecc. e perché, viceversa, in passato, ha scattato tante altre foto nelle stesse condizioni, con immagini che, invece, mostravano tanti particolari ben visibili dei volatili. Altri oggetti volanti, non sembrano ipotizzabili.