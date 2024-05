Celle di Bulgheria, crolla l'intonaco durante la messa: un lieve ferito

È stata interdetta la chiesa di Santa Sofia, a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria, dopo il crollo di una parte di intonaco dal soffitto avvenuto ieri pomeriggio durante la messa in onore della Santa patrona, che ha provocato anche un ferito, fortunatamente lieve e subito dimesso dai sanitari.

Stamane, infatti, i vigili del fuoco hanno effettuato un ulteriore sopralluogo e transennato l'area in attesa delle necessarie opere di messa in sicurezza, mentre i festeggiamenti in onore di Santa Sofia proseguiranno all'aperto.

Il fatto è avvenuto durante la celebrazione religiosa officiata dal parroco, don Ivan. All'imprroviso, un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto ed è caduto sul pavimento. L’incidente è avvenuto nella zona d’ingresso della chiesa, ragion per cui il portone aperto ha attutito la caduta e frantumato l’intonaco. Uno dei fedeli è rimasto lievemente ferito e condotto da un familiare in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Torre Orsaia, la polizia locale di Celle di Bulgheria ed i vigili del fuoco, oltre al pimo cittadino del comune cilentano Gino Marotta.