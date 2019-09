Domenica 15 Settembre 2019, 06:30

Non si tratta di fermare il progresso, bensì di disciplinarlo. In classe lo smartphone è bandito se il suo uso è quello di telefonare, scambiare messaggi in chat o peggio ancora selfie divertenti tra compagni. Al liceo classico Tasso anche i prof non possono usare il cellulare durante lezione se non è finalizzato alla didattica. Lo stesso vale al Galileo Galilei dove il centralino in segretaria è l’unico mezzo per comunicare a casa. Il potente veicolo di distrazione è servito se durante la lezione il cellulare viene utilizzato inconsapevolmente. Addio mappe concettuali, spiegazioni frontali o interattive. Qualsiasi metodologia didattica rischia di essere vana se sul banco spunta il cellulare. Notifiche, messaggi, tentazione di lasciare il segno in questa o quella chat. Così della lezione resta poco. E allora meglio agire per tempo, porre limiti prima che l’anno scolastico entri nel vivo.LE REGOLEDa qui la decisione di molti presidi in questi primi giorni di scuola di condividere con le classi e i rappresentanti degli studenti punti fermi imprescindibili. In classe il cellulare può spuntare dallo zaino o dalla borsa solo e soltanto se è il prof ad autorizzarlo. Solo scopi didattici sono autorizzati. E il divieto vale per gli studenti così come per i professori. Con l’avvio delle lezioni in tutte le scuole, arrivano dai presidi regole chiare e divieti con circolari e regolamenti resi noti in classe. E così all’istituto Galileo Galilei il preside Emiliano Barbuto detta chiaramente la linea con tanto di norma inserita nel regolamento di istituto. La misura è contenuta all’articolo 6 del regolamento e disciplina proprio l’utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi mobili. «È fatto divieto – si apprende - a chiunque di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi mobili (ad esempio palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3 e altri dispositivi analoghi) durante le attività didattiche, se l’uso di questi dispositivi non è espressamente autorizzato dal docente per le sole finalità didattiche». Il divieto quindi non è assoluto. Ma è fermo il paletto: il cellulare è utilizzabile solo se lo dice il prof indicando la linea operativa da seguire e lo scopo didattico. Un utilizzo consentito, spiega il preside Barbuto, è ad esempio quello della consultazione di testi o di rispondere a quesiti. Ma le chiamate sono bandite completamente. «Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola», chiarisce il preside. L’obiettivo è di frenare un utilizzo selvaggio in mano ad adolescenti.