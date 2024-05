Spegni il telefono e apri un libro. La moda del silent reading party, da New York sbarca a Salerno dopo aver conquistato già diverse città italiane, dove librai, bookblogger o semplici appassionati stanno dando vita a momenti di convivialità nel segno della lettura. Il primo silent party si terrà domenica 2 giugno alle 18 negli spazi della Villa Comunale. Tutti gli interessati devono lasciare in borsa il proprio smartphone rigorosamente chiuso, portare il proprio libro preferito, iniziare a leggerlo e poi, volendo, discuterne con gli altri. L’idea è nata negli spazi di Libramente Caffè Letterario, tra la titolare, Clorinda Attianese e due amiche clienti, Carolina Albano, bookblogger e Francesca Carracino, imprenditrice titolare della vineria Le ostinate al Duomo. Ad unirle, inutile dirlo, l’amore per la parola scritta e il desiderio di far conoscere i propri autori del cuore.

«Credo sia una bella idea per stare insieme e confrontarci con la nostra passione – racconta Clorinda – Anziché organizzarlo in libreria abbiamo pensato alla Villa comunale per vivere questa esperienza all’aperto, nel cuore della città. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti». Anche i più piccoli, infatti, potranno portare tra piante e panchine un romanzo, un fumetto o una graphic novel su cui scambiare opinioni con i propri coetanei. Avrà invece un’impronta meno urban style e più glamour il silent reading party promosso da Angela Albarano, ideatrice di Libro Aperto Festival e Alessandra D’Amelia, anima di Palazzo Innovazione, sul cui rooftop si svolgerà la lettura-aperitivo. «Questa volta ho pensato a noi adulti! - spiega Albarano - Un evento per condividere, per leggere insieme. Un evento per chiacchierare di libri sorseggiando un buon aperitivo. Un evento per prendersi qualche ora e disconnettersi». L’appuntamento è per il 13 giugno alle 19 in largo Abate Conforti e in questi casi è necessario prenotarsi perché l’ingresso sarà limitato. Drink a parte, lo spirito è lo stesso: leggere, leggere, leggere e poi prendere la parola (la sala sarà dotata di microfono) per esprimere le proprie opinioni su testi e autori, grandi classici e nuove uscite. Due iniziative che precedono di poco la dodicesima edizione del festival Salerno Letteratura, che dal 15 al 22 giugno si prepara a portare in città oltre centoquaranta appuntamenti.

La tendenza a stelle e strisce si sta rapidamente diffondendo in Italia. Un esempio su tutti: gli eventi di Bari, che hanno conquistato l’attenzione dei media nazionali, hanno fatto registrare liste d’attesa lunghissime, costringendo gli organizzatori a mettere nuove date in calendario. Ed è diventata, anche per le case editrici, un’occasione alternativa di promozione dei propri prodotti. In occasione dell’uscita del romanzo Due di noi di Camilla Rocca, il 18 maggio la casa editrice Garzanti, con la partecipazione e il coordinamento di Marta Perego, ha organizzato infatti un silent reading party presso lo spazio Alda Merini di Milano.

I partecipanti e le partecipanti si sono ritrovati per leggere insieme il volume e riscoprire il beneficio della lettura senza distrazioni digitali e smartphone. A seguire, un momento di scambio di riflessioni e la visita alla camera della poetessa. I Reading Rhythms, le feste letterarie che tanto spopolano nella Grande Mela, nascono da un’idea di quattro ventenni che, guardando la pila di libri ancora da leggere dimenticati tra gli scaffali di casa, decisero di invitare una decina di amici e organizzare una serata di lettura sul tetto di casa. Da allora Ben Bradbury e Tom Worcester, i fondatori dell’evento insieme a Charlotte Jackson e John Lifrieri, celebrati perfino dal New York Times, sono diventati le icone di un nuovo modo di leggere e condividere all’insegna della disconnessione da tutto ciò che abbia a che vedere con la tecnologia.

