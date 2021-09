Cena al ristorante, poi scappano senza pagare: inchiodati da un video

Sono entrati nel ristorante e con molta gentilezza hanno chiesto un tavolo per due. Poi hanno ordinato antipasto, primi e secondi, tutto a base di pesce fresco. Il tutto accompagnato da due bottiglie di vino. Al momento del conto, però, si sono alzati e sono scappati via. È accaduto ieri sera, giovedì, a Palinuro, in un noto ristorante della zona. Alla coppia, però, è sfuggita la presenza dell’impianto di videosorveglianza. I due, infatti, sono stati immortalati dalle telecamere. I frame saranno consegnati ai carabinieri della stazione di Centola. «Non è per i soldi – precisano i titolari del locale – ma per il gesto e per mettere in allerta gli altri colleghi ristoratori».

