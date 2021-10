Centinaia di famiglie senza gas, insulti e accuse alla ditta sbagliata

NOCERA INFERIORE. Una società di Nocera Inferiore è stata scambiata per una che opera in provincia di Napoli e diventata bersaglio di accuse e ingiurie telefoniche, anche attraverso i social network. A denunciare il danno è la società travolta in modo indiretto da una vicenda che riguarda un'azienda con un nome simile, che ha sede nel napoletano. Quest'ultima è stata accusata di aver causato ingenti danni a circa 900 utente di Napoli e provincia, come San Giorgio a Cremano, Giugliano, Portici.

In tanti sono rimasti infatti senza gas, decidendo di rivolgersi ad associazioni per i consumatori e chiedere il risarcimento del danno, mentre altri hanno provveduto ad arrangiarsi nel modo migliore possibile. Qualcuno anche con kit da campeggio. Altri ancora, tuttavia, certamente ingannati dai nomi simili delle due società, se la sono presa con la ditta di Nocera Inferiore, lanciando e condividendo attacchi social e offese gratuite. A spiegare l'equivoco è il legale di ltaliana Energia srl, Augusto Guerriero: «In relazione ai fatti di cronaca che hanno visto coinvolto una società con sede a Casoria - si legge in una nota dell'impresa a firma del legale - Si precsa che nulla ha a che fare la mia assistita con l'altro soggetto, in quanto essa produce impianti elettrici e fotovoltaici».

La nota di chiarimento si è resa necessaria in ragione delle tante proteste giunte da più parti: «Il comunicato si rende necessario alla luce delle migliaia di attacchi di utenti, ignari di contattare un'altra società diversa da quella con la quale hanno sottoscritto contratti di fornitura, sobillando di telefonate e accuse infamanti sui social media, e che i disguidi non sono imputabili alla mia assistita la quale è totalmente estranea alla attività di fornitura gas». Italiana Energia srl di Nocera Inferiore ha avviato, inoltre, «tutte le azioni legali del caso» per tutelarsi «onde evitare ogni pregiudizio in capo alla Italiana Energia Srl». Intanto la società napoletana ha assicurato ai propri clienti che il servizio dovrebbe riprendere entro 48 ore, dopo aver sollecitato il ripristino delle forniture al distributore di energia.