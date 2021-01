Avrebbe dovuto esserci una grande festa, purtroppo impossibile. E allora come partecipare ai suoi 100 anni? Per nonna Maria, che usa perfettamente un cellulare, la festa è lungo il filo di tantissime telefonate. In tempo di covid funziona così. La nonnina di Sicignano degli Alburni, Maria Zennamo, lucidissima, in buona salute, un sorriso sempre sulle labbra e tante belle e buone parole per tutti, risponde gioisa: "Mi hanno chiamato tantissime persone, un intero paese. Sono felice", dice.

D'inverno vive a Salerno, da sua figlia Lina e la sua famiglia. D'estate a Sicignano, sul fresco degli Alburni. Due figlie, Lina e Laura, quattro nipoti ed una grazia infinita che fa di lei una centenaria felice. Una vita difficile, la guerra, le difficoltà di ricominciare, la fatica dei campi e del lavoro, ma sempre tutto affrontato con grande forza e fiducia. Ed è esattamente questo il vero segreto della sua lunga vita

