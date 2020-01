Il Cilento si conferma patria della longevità. A San Nicola di Centola si festeggiano i 100 anni di Nonna Francesca Esposito. Oggi la festa alla presenza di familiari, amici e del sindaco di Centola Carmelo Stanziola che non è voluto mancare a questo importante appuntamento. Nata il 28 gennaio 1920 ha sempre vissuto nel Comune di Centola. E' stata sposata con Domenico Fierro rimanendo vedova a soli 34 anni. Il marito, di professione minatore, morì nel 1955 a seguito di un incidente avvenuto nella galleria di Omignano durante la costruzione della linea ferroviaria. Nonostante il lutto Francesca Esposito non si è mai data per vinta ma ha portato avanti la famiglia e i suoi tra figli: Giovanna, Teresa e Gaetano. La sua vita è stata fatta di sacrifici e duro lavoro. Ha lavorato anch'essa per le ferrovie, trasportando calce e pietre ai muratori per la costruzione di gallerie e ponti. Si è rimboccata le maniche pur di garantire un futuro degno ai suoi figli. Oggi le sue giornate le passa nella serenità della sua casa insieme ai suoi familiari, e non disdegna bere una tazza di caffè con le vicine. Nonna Francesca ha otto nipoti e dodici pronipoti. © RIPRODUZIONE RISERVATA