Palinuro, Molo dei Francesi poco accessibile per i disabili: la denuncia dell'attivista

Già in passato Christian Durso, giovane attivista cilentano che si batte per i diritti dei diversamente abili, aveva denunciato il degrado dello storico “Molo dei Francesi”, a Palinuro di Centola. Oggi, però, la situazione è peggiorata, rendendo di fatto impossibile l’accesso in quello che è stato uno dei simboli del club Méditerranée, realizzato negli Anni Cinquanta in quest’angolo paradisiaco della costa cilentana. Per Christian, costretto su una sedia a rotelle, l’accesso al molo è praticamente impossibile.

Nei giorni scorsi, il giovane attivista cilentano ha anche presentato un esposto alla Capitaneria di Porto, alla Prefettura di Salerno e alla Corte dei Conti. E’ tornato anche sul posto per verificare se i lavori annunciati nel 2021 dalla precedente Amministrazione comunale sono iniziati o meno.

Ma la risposta è arrivata direttamente da Palazzo di Città con l’attuale Giunta, retta dal sindaco Pirrone, che ha precisato come il «progetto sia ancora di definizione, in attesa di tutti i pareri necessari», prima di poter procedere poi con l’intervento di messa in sicurezza dello storico Molo, danneggiato da una violenta mareggiata nel 2019.

Sta di fatto che, ad oggi, a distanza di 5 anni, gli interventi ancora non sono iniziati ed il molo in queste condizioni rappresenta un pericolo per tutti, non solo per i diversamente abili.