Da un anno viveva nel garage del centro commerciale: denunciato

Viveva in un garage, all'interno della galleria di un centro commerciale, il Plaza, a Scafati. Questo quanto scoperto dalla polizia municipale giorni fa, a testimonianza del grande degrado che interessa la una parte di quella zona. Da circa un anno, secondo gli accertamenti dei caschi bianchi, un uomo si era stabilito abusivamente in uno dei garage sotterranei. La polizia municipale lo ha scoperto a seguito di una segnalazione, durante lo svolgimento del lavoro degli uffici tecnici sulla zona per quanto riguarda il ripristino della pubblica illuminazione. All'interno di quel garage, l'uomo aveva allestito una dimora del tutto abusiva, ma comprensiva persino del servizio elettrico, anch'esso allacciato in maniera del tutto illegale. L’uomo, di origine straniera, aveva allestito negli ultimi mesi un piano cottura, un letto e un allaccio per la corrente elettrica che sottraeva energia direttamente da un contatore collegato alla galleria commerciale. L’uomo, fermato a ridosso di via Enrico Berlinguer, ha potuto mostrare agli agenti solo un certificato di avvenuto smarrimento della propria carta d’identità, finendo poi per essere denunciato. Da indagini, si era scoperto che l'uomo, dopo aver forzato il cancello posto a protezione del garage, lo aveva occupato stabilmente, realizzando poi al suo interno tutto il necessario per un monolocale abusivo. Il caso è stato segnalato anche ai Servizi sociali, che si attiveranno per garantire allo stesso tutto il sostegno necessario.

