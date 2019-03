Sabato 2 Marzo 2019, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2019 13:52

Un centro polivalente alla memoria dell'illustre anatomo patologo Giovan Giacomo Giordano. E' stato inaugurato ieri a Corbara, nel Salernitano, cittadina d'origine di Giordano, alla presenza dei figli dell'anatomo patologo, Antonio, oncologo e direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, e Giulia (insieme nella foto).«Abbiamo creato questa struttura polivalente per dare ai nostri ragazzi nuovi spazi moderni ed efficienti in cui svolgere tante loro attività - ha detto durante la cerimonia il sindaco Pietro Pentangelo - Lo abbiamo fatto con il contributo finanziario dell’Unione europea e della Regione Campania e abbiamo espresso la volontà di dedicarlo alla memoria del professor Giordano a cui come sindaco, a distanza di nove anni dalla sua morte, rivolgo un pensiero di riconoscente affetto».