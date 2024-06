Sosta abusiva e circolazione nel centro storico, dopo anni di transito selvaggio scatta la super multa. Ben 500 euro di sanzione amministrativa pronta a scattare per i veicoli che circoleranno nel centro antico. È quanto prevede la bozza del Regolamento di polizia urbana in corso di definizione in sede di commissioni consiliari prima della definitiva approvazione in Consiglio comunale. Il prossimo regolamento atteso da più di 22 anni impone una nuova sanzione salata che si aggiunge a quelle classiche del codice della strada per parcheggio in zona vietata e transito in violazione della Zona a traffico limitato. Ecco la mappa delle strade e piazze dove sarà vietata accedere anche con semplici monopattini e velocipedi accedere.

LA NORMA

A stabilirlo l’articolo 18 del regolamento di polizia urbana. «In Piazza della Libertà, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Flavio Gioia – si legge - Piazza Abate Conforti, Piazza Alfano I, Piazza don Enzo Quaglia, via Giovanni da Procida, via Roberto il Guiscardo, via dei Mercanti, Piazza Sedile del Campo e in altri siti di egual pregio» è fatto divieto di «accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili». Tra le piazze e le strade inaccessibili c’è anche Largo Campo, frequentata dagli avventori della movida, e ancora, piazza Abate Conforti. Anche via Mercanti è inaccessibile persino a monopattini. Vietato infatti l’accesso «e transito a qualsiasi acceleratore di andatura (tra cui pattini e monopattini)». E ancora. Vietato l’accesso e transito a «mezzi e/o carrelli per il trasporto di merci di peso superiore ai 200 chilogrammi per metro quadro non dotati di gomme pneumatiche». Divieto di «accesso e transito a mezzi o attrezzature che possono arrecare danni, per le loro caratteristiche o il loro peso, alla pavimentazione». Per tutti questi veicoli le inosservanze sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione «con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00».

GLI ALTRI DIVIETI

Il nuovo regolamento, secondo quanto si legge nella bozza, prevede all’articolo 18 «Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto». Ai sensi del comma 2 «è vietata qualsiasi condotta ostativa alla fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione», «al pari, è fatto espresso divieto di compromettere in qualsiasi maniera, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato, il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto». Il comma 4 dell’articolo 18 entra nel merito delle casistiche dei comportamenti da non adottare in prossimità di luoghi sensibili. «È vietato assumere – si legge - comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico monumentale». Quindi stop a consumazioni da asporto sulle scale del Duomo o nei pressi di chiese e luoghi di interesse storico artistico. Confermato il divieto di giocare a pallone in «Piazza della Libertà, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Flavio Gioia, Piazza Abate Conforti, Piazza Alfano I, Piazza don Enzo Quaglia, via Giovanni da Procida, via Roberto il Guiscardo, via dei Mercanti, Piazza Sedile del Campo».

Divieto rigido per «le attività ludiche (ad esempio il gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici)». Si attende a questo punto solo l’esecutività del nuovo regolamento che non lascia di certo tanto spazio a comportamenti incivili nel cuore della city e della movida.