Salerno, centro storico a luci spente: risse, droga e baby-gang tanti stanno vendendo casa

Si spengono le luci sul centro storico. E non è solo il buio che l’altra sera è improvvisamente calato su via Botteghelle, via Canali, via Tasso, largo Campo, probabilmente a causa di un guasto agli impianti. È un buio che nulla ha a che fare con la pubblica illuminazione e che residenti e commercianti lamentano ormai da anni. Il primo a lanciare l’allarme è Dario Renda, fondatore della pagina Facebook Comitato territoriale Salerno Mia: «Tra risse, spaccio di droga, buche, sosta selvaggia, immondizia e ragazzini ubriachi che nel week end si sentono i padroni, sempre più persone stanno pensando di vendere casa - sbotta - L’altra sera, per l’ennesima volta, ci siamo ritrovati senza luce e questo acuisce un senso di paura legato alla totale mancanza di sicurezza della zona. Gli episodi vicini alla microcriminalità sono ormai all’ordine del giorno e le persone hanno paura di denunciare: sia perché non interviene mai nessuno e sia perché questo abbandono ha indotto molti a fare ciò che passa loro per la testa, sapendo di poter restare in una bolla di impunità. Chi resiste è costretto a fare la staffetta per accompagnare i figli a casa, anche se abita a pochi metri da via Roma».



MULINI A VENTO

Roberto Rispoli, commerciante, lo dice ormai da tempo: «Sembra una lotta contro i mulini a vento, eppure basterebbe fare due passi tra i vicoli per rendersi conto che quanto diciamo è assolutamente vero. Continuiamo a vedere cumuli di rifiuti sparsi anche in prossimità di siti di interesse storico-artistico e a fare lo slalom tra auto e motorini che schizzano a tutta velocità rischiando che scappi il morto. Il problema non è solo l’inciviltà, ma la mancata presenza dei vigili urbani. Ne basterebbero due o tre per fungere da deterrente. Occorrerebbe un presidio a tutela della legalità che al momento manca del tutto». Di auto impazzite parla anche Sabrina Prisco del comitato Centro storico alto: «È di pochi giorni fa la segnalazione inoltrata al Comune per quanto riguarda un’Audi bianca che gira contromano a ritmo sostenuto. Qualche sera fa ha rischiato di travolgere un gruppo di ragazzi che era in strada per una iniziativa del collettivo Blam ed è assurdo che si consentano questi comportamenti. L’anno scorso un altro improvvisato pilota uccise il cagnolino di una coppia di tedeschi e, nonostante questo - incalza - non si sono presi provvedimenti. Da due anni chiediamo a gran voce di installare quantomeno dei dissuasori, ma la cosa che irrita più di tutte è che non abbiamo mai ricevuto neppure una risposta». Sabrina Avallone ammette di vivere in un’isola felice: «Via Porta San Nicola è uno dei luoghi più panoramici di Salerno e sono tantissimi i turisti che arrivano fin qui per scattare delle foto. Siamo noi residenti a provvedere allo spazzamento e alla cura del verde pubblico. Ogni settimana riempiamo dei bustoni e facciamo in modo che ci sia decoro e bellezza per non offrire l’immagine di una città allo sbando».

LA DIFFERENZA

Che è invece ciò che pensa Annalilla Spatola: «I problemi del centro storico sono gli stessi di altri quartieri cittadini. La differenza è che qui sono più eclatanti perché ospitiamo edifici che necessiterebbero di essere manutenuti e perché c’è un numero maggiore di visitatori. Ma - chiarisce - è Salerno nel suo complesso ad essere stata abbandonata ormai da prima del Covid. Credo che questo sia chiaro a molti, quello che non è chiaro è perché si resti a guardare senza decidersi a intervenire, come se ci fosse un disegno preciso che mi sfugge. Nè la penuria di uomini e mezzi può essere sempre la scusa dietro la quale nascondersi. Ci sono giorni in cui l’immondizia cresce e non per colpa degli operatori di Salerno Pulita che fanno regolarmente il proprio dovere. Ma se nessuno controlla e sanziona i trasgressori il quadro difficilmente cambierà». C’è poi un’emergenza legata ai giovanissimi frequentatori della movida: «Si ubriacano fino a stare male, come potranno confermare i conducenti del 118 che di tanto in tanto fanno a turno per andare a soccorrerli - spiega Maria Vittoria Monda - Urlano come dei disperati, vomitano e fanno i loro bisogni per terra senza risparmiare neppure i portoni se malauguratamente li trovano aperti».