Le attività del centro antiviolenzasono sospese. I contratti alle 13 operatrici scaduti il 31 dicembre non sono stati rinnovati». L’annuncio arriva con un post pubblicato su Facebook dalla coordinatriceche aggiunge: «. Chiedo scusa a chi si è fidato di noi e da domani non ci troverà. Non troverete il servizio ma la sottoscritta manterrà la sua promessa». Poche righe ma sufficienti a scatenare le polemiche sfociate in un botta e risposta a distanza tra la coordinatrice Monzo e il primo cittadino di Vallo della Lucania,. «La notizia di sospensione è palesemente infondata - ha tenuto subito a chiarire il sindaco - il servizio, fortemente voluto da tutti i sindaci dei 37 comuni del piano di zona ambito S8, sarà regolarmente garantito con figure professionali».Il centro antiviolenza «Il Volo delle Farfalle» è stato attivato dal piano sociale di zona S8 che vede Vallo della Lucania quale comune capofila. I contratti delle 13 operatrici scaduti il 31 di dicembre, non sono stati rinnovati, quindi le professioniste, sociologhe, psicologhe, e legali che si occupavano delle donne vittime di violenza di genere, al momento non possono continuare a operare.. Nell’ultimo anno si è occupato tra segnalazioni e denunce di un centinaio di casi. Legittima dunque la preoccupazione della coordinatrice Monzo che nel continuare a sostenere che la sospensione c’è stata perché alle operatrici è stato detto di fermarsi, ribadisce che «le donne non sono pacchetti sballottati da un servizio all’altro e nel rispetto della convenzione di Istanbul bisognerebbe tenere conto dei requisiti che i centri antiviolenza hanno non per un puro sfizio del legislatore ma perché tutto ciò ha un senso».Il primo cittadino da parte sua assicura che il servizio sarà garantito e spiega nel dettaglio che cosa è accaduto: «Purtroppo - dice - la mancata assegnazione nei termini previsti, delle risorse nazionali per la lotta alla violenza di genere, non ha consentito all’ambito di prorogare immediatamente i rapporti di collaborazione delle figure professionali che sono impiegate esclusivamente per il servizio Centro Antiviolenza, in verità come già è accaduto nei precedenti anni. Nelle prossime settimane si proporrà al coordinamento Istituzionale del piano di zona S8 il rinnovo del contratto di collaborazione utilizzando i fondi messi a disposizione da parte dei Comuni per l’anno 2020. Da qui l’esigenza di servirsi, temporaneamente, come già fatto in altre occasioni, delle figure professionali del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale».