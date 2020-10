Automobilista pirata provoca un incidente stradale e scompare. Lo scontro tra l’auto condotta dal pirata della strada e una Fiat Panda è avvenuto nella serata di venerdì scorso, a Montecorvino Rovella. Il conducente della Panda su cui è finito l’altro veicolo, svanito nel nulla, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dove gli hanno medicato le ferite e lo ha hanno sottoposto ad una serie di accertamenti clinici. Il ferito, poi, si è recato dai carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella e ha sporto denuncia contro ignoti. La Fiat Panda che percorreva una strada di periferia, verso Pezze, località di Rovella, è stata molto danneggiata e si sono rotti i finestrini, finiti sul volto dell’automobilista. Paura per il conducente dell’auto su cui all’improvviso si è schiantato il veicolo pirata. Il guidatore del veicolo che ha causato il sinistro stradale non si è fermato nemmeno per soccorrere l’automobilista ferito e costatare il danno. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuarlo. Sull’asfalto sono rimasti parti di carrozzeria dell’auto pirata e potrebbe trattarsi di una Fiat Panda. Il ferito non è riuscito ad annotare la targa dell’auto, svanita nel nulla. Spetta ora ai carabinieri individuare il pirata della strada che non si preoccupato di soccorrere il conducente della Fiat Panda, forse per non incappare in guai giudiziari. Gli investigatori dovranno verificare se sul posto ci sono telecamere che abbiano ripreso quanto è accaduto per tentare di individuare l’automobilista, colpevole di omissione di soccorso.

Non è la prima volta che si verificano incidenti stradali causati da pirati della strada. Nei mesi scorsi a Bellizzi, il conducente di un furgone investì una coppia di fidanzati e per non incappare in guai giudiziari simulò il furto del veicolo, ma fu smascherato e denunciato dai carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA