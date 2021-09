Cercasi volontari per multare cittadini «sporcaccioni» Il bando scade mercoledì

Salerno Pulita ed il Comune di Salerno cercano volontari che possano vigilare sul territorio e sanzionare coloro che non conferiscono correttamente i rifiuti, non raccolgono le deiezioni dei propri cani o che abbandonano indiscriminatamente rifiuti. Si tratta di una sperimentazione che Comune e municipalizzata avrebbero voluto avviare molti mesi fa, poi slittata a causa della pandemia. Il bando, pubblicato sul sito di Salerno Pulita, che scade alle 14 di mercoledì 8 settembre, è rivolto ad associazioni di volontariato che vogliano supportare operativamente il personale di Salerno Pulita e quello del comando di polizia municipale, per efficientare il servizio di pulizia della Città. Si cercano, dunque, volontari a cui affidare l’attività di controllo e sanzionamento in materia di rifiuti nelle varie zone della città. L’attività, si legge nella manifestazione d’interesse, dovrà essere svolta per quindici giorni al mese, per un massimo di sei ore al giorno. È previsto, almeno in questa prima fase della sperimentazione, l’utilizzo di cinque unità e di un mezzo dell’associazione. Il servizio non sarà retribuito ma è previsto un rimborso spese forfettario. Il servizio, che sarebbe regolarizzato da una convenzione da stipulare tra amministrazione ed associazione, potrebbe non essere esclusivo: laddove pervenissero e fossero valutate positivamente diverse proposte, Salerno Pulita e il Comune di Salerno potrebbero decidere di procedere a un affidamento plurimo che consenta di coprire contemporaneamente più zone della città. Intanto, sempre in tema rifiuti ma in ambito extra cittadino, si preparano interventi importanti per le discariche di Sardone e Basso dell’Olmo. Risanati i conti economici e avviato l’ammodernamento tecnologico dell’impianto TMB di Battipaglia, Ecoambiente si concentra ora anche sugli altri impianti e siti avuti in gestione. Tra questi le ex discariche in località Sardone di Giffoni Valle Piana e in località Basso dell’Olmo nel comune di Campagna. Per entrambe, Ecoambiente ha realizzato i progetti di fattibilità tecnica ed economica finalizzati alla messa in sicurezza, alla rinaturalizzazione dei siti e alla chiusura definitiva. Per Sardone si tratta di un completamento per il quale si prevede una spesa complessiva (comprensiva di Iva) di circa 385 mila euro, mentre per Basso dell’Olmo il progetto è molto più consistente e la spesa prevista è di 5 milioni 790 mila euro. È previsto, infatti, una sorta di “cappotto” con diversi strati di terreni vegetali e la riprofilatura della discarica mediante l’utilizzo della frazione organica stabilizzata proveniente dal TMB di Battipaglia, il cui impiego è autorizzato dalla Regione Campania proprio per le coperture definitive e il restauro dei profili delle discariche. Entrambi I progetti sono stati consegnati all’Eda Salerno che ha già provveduto a trasmettere la richiesta dei due finanziamenti alla Regione Campania.