Cercavano di rubare auto, scoperti da vigilantes: arrestati due stranieri

Vigilantes blocca due ladri su via Nazionale, a Sant'Egidio del Monte Albino. Grazie al suo intervento, i carabinieri di Nocera Inferiore sono riusciti ad arrestare due persone, giorni fa, di nazionalità magreina, con l'accusa di tentato furto aggravato.

I due sono stati bloccati da una guardia giurata della “Vigilanza San Michele” di Sarno. Entrambi, dopo aver cercato di intrufolarsi in un’abitazione di via Nazionale nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino, si erano diretti verso un esercizio commerciale della zona.

Qui, però, si trovava di passaggio un vigilantes che, alla vista di due individui sospetti colti nel frugare in un veicolo in sosta dinanzi ad un negozio, era sceso dall'auto per poi fermare i due ladri. Dopo poco, grazie ad una comunicazione telefonica, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Nocera Inferiore i quali hanno proceduto all'identificazione dei due, in attesa di convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria. I due ladri hanno 25 e 30 anni. Un'operazione lampo, che ha la sua importanza, specie in un periodo nel quale i furti in appartamento sembrano essere all'ordine del giorno in molti comuni dell'Agro nocerino sarnese.