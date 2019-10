Un giro di certificazioni false, rilasciate dietro pagamento di denaro, per consentire ad alcune imprese di poter partecipare alle gare d’appalto pubbliche e, in taluni casi, di vincerle. Le certificazioni in questione sono le Soa, ovvero attestati obbligatori (rilasciati da Organismi di Attestazione autorizzati) che provano la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a 150.000 euro e confermano inoltre che il soggetto certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 27 persone, tra questi imprenditori e funzionari degli organismi addetti al rilascio delle attestazioni. In questi giorni il fascicolo avrebbe dovuto essere sul tavolo del gup ma, a causa dell’astensione degli avvocati, l’udienza è stata rinviata.

I NOMI

Si tratta di Mario Sellaro, Pasquale Ammaccapane, Antonio Bifolco, Francesco Peta, Francesco e Paola Cataldo, Teresa Galzerano, Carmine Nurra, Pasquale Sgambati, Ireneo e Stefano Paoloantonio, Carmine Delle Donne, Vito Ferrazzuolo, Domenico Corvino, Giuseppe Ruggiero, Ferdinando Esposito, Angela Russo, Vincenzo Pellegrino, Michele Casalino, Antonierra Nacchia, Gabriele e Giuseppe Petti, Aldo Rainone, Giovanni Giovelli, Luigi Di Sarlo, Giovanni Longobardi, Luca Iovine. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Orazio Tedesco, Michele Sarno, Michele Tedesco, Giovanni Annunziata, Stefania Forlani, Ivan Nigro, Alberto Surmonte. Pesanti i capi di imputazione: associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falsità materiale e ideologica aggravate dalla circostanza di aver commesso il reato per occultarne un altro, e turbata libertà degli incanti.

I FATTI

Secondo l’accusa Sellaro, i due Bifolco, Ammaccapane, Peta, i due Cataldo e la Galzerano, avrebbero creato una organizzazione, caratterizzata da una precisa divisione di compiti e responsabilità, per fittizie operazione di cessione di rami d’azienda che rappresentavano il presupposto per il rilascio delle false attestazioni Soa in cambio di illecite somme di denaro che venivano giustificate come corrispettivo di attività d’impresa mentre, di fatto, era il prezzo della corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, relativamente alle società Impresoa spa, Unisoa spa e Accerta spa. Promotore ed organizzatore del tutto, secondo la procura, Bruno Bifolco, proprietario occulto delle azioni delle prime due spa e rappresentante legale della terza. Francesco Cataldo, invece, in quanto dipendente del Genio civile di Salerno, assieme alla figlia Paola, curava le pratiche di cessione e acquisizione dei falsi rami d’azienda. Mentre la Galzerano, titolare della ditta individuale TG Costruzioni, emetteva le false fatture necessarie alle operazioni fraudolente. Per lei anche l’accusa di evasione per aver emesso fatture false a favore di Cataldo per consentirgli di evadere le tasse. Le fatture (circa 22) avevano importi variabili dai 6mila ai 24mila euro.

